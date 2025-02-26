Подполковник Богдан Кротевич. Фото: «Азов»

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Начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Богдан Кротевич вирішив залишити свою посаду після 10 років служби.

Підполковник Богдан «Тавр» Кротевич завершує службу і залишає посаду начальника штабу 12-ї бригади спеціального призначення «Азов». До «азовців» він приєднався у 2014 році і пройшов шлях від піхотинця до командира взводу. Про це бригада 26 лютого повідомила у Telegram.

Зазначаються, що «Тавр» брав участь у ключових бойових операціях АТО/ООС та докладав зусиль для розвитку підрозділу. Очолив штаб «Азову» він у 2021 році.

Після початку повномасштабної війни допомагав в управлінні обороною Маріуполя. У вересні 2022 року повернувся з російського полону й розпочав відновлення боєздатності підрозділу та його масштабування до 12-ої бригади «Азов». Кротевич допоміг у розширення бригади, а під час літнього контрнаступу 2023 року координував дії бійців у боях на Запорізькому напрямку й доклав значних зусиль для забезпечення успішної оборони та контрнаступальних дій «Азову» на Кремінському та Торецькому напрямках.

Друг «Тавр» не лише брав участь у ключових битвах війни, а й зробив внесок у реформування українського війська, надихаючи цивільних людей долучатися до Сил оборони, — наголосили в бригаді.

Чому Кротевич залишає посаду наразі невідомо.

Нагадаємо, у листопаді минулого року зі служби в Збройних силах України звільнився генерал-майор Дмитро Марченко. Він залишив службу через стан здоров’я, але тоді деталей про свою хворобу не уточнив.