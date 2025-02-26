ВСУ начали сбивать российские «Шахеды» FPV-дронами. Фото: Генштаб

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Українські військові почали використовувати FPV-дрони для збиття російських «Шахедів».

Україна продовжує на кожну дію противника відповідати відповідними контрзаходами. Спочатку для протидії нальотам «Шахедів» створили тисячі мобільних вогневих груп. І МВГ продемонстрували свою високу ефективність. Про це командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський заявив в інтерв’ю LIGA.net.

Однак окупанти адаптували свою тактику. Також ворог вдосконалює ударні дрони, змінює їхні висоту польоту та способи застосування.

Ми перейшли до чого? Зараз ми починаємо збивати «Шахеди» FPV-дронами. І це вже дає реальні результати. Далі починається постійна технологічна гонитва, — розповів він.

Командувач СБС наголосив, що нинішня війна перетворюється на постійну технологічну гонитву, де кожна нова операція передбачає врахування численних розвідданих.

За словами Сухаревського, кожна операція Сил безпілотних систем — це момент врахування різноманітних розвідданих. Вивчаються російські засоби радіоелектронної боротьби, системи протиповітряної оборони тощо.

Нагадаємо, українські військові вже тривалий час застосовують літаки Як-52 для перехоплення російський безпілотників. При цьому сама повітряна машина не має на борту озброєння, а роль стрілка виконує другий льотчик.

Джерело: LIGA.net