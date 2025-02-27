Новая директорка Нацразведки США уволила более 100 сотрудников за личные переговоры в правительственных чатах

https://racurs.ua/n204380-novaya-direktorka-nacrazvedki-ssha-uvolila-bolee-100-sotrudnikov-za-lichnye-peregovory.html

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Директорка Нацрозвідки США Тулсі Габбард звільнила понад 100 співробітників, які працювали у 15 агенціях. Причина: використання урядової чат-платформи для обговорення особистих питань.

Йдеться, зокрема, про питання поліаморних відносин, операції зі зміни статі та політику, звертає увагу NBC News. Покарані співробітники також будуть позбавлені допуску до секретної інформації.

В інтерв’ю каналу Fox News 25 лютого Габбард сказала, що звільнення є частиною масштабніших зусиль щодо виявлення недобросовісних діячів у розвідці. Хвиля кадрових змін має, за її задумом, відновити довіру громадськості до розвідувальної спільноти.

Союзники США бояться витоку розвідданих, повідомляло раніше Politico.

Вони шукають способи убезпечити свою розвідку від Трампа, зважаючи на його історію розголошення секретної інформації.

Деякі країни вже обмежували обмін даними під час його першого терміну, а зараз їхні побоювання тільки зросли, особливо з призначенням Тулсі Габбард.

Колишній високопоставлений чиновник Служби зовнішньої розвідки Британії MI6 сказав, що, коли справа доходила до дуже чутливих проектів, служба була обережною щодо того, що розголошувати під час першої адміністрації Трампа.

Раніше Тулсі Габбард критикувала політику Джо Байдена щодо України, звинувачувала демократів у затягуванні війни і виступала проти постачання зброї Києву.

Вона також зустрічалась із сирійським диктатором Башаром Асадом, критикувала ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані та захищала ексспівробітника Центрального розвідувального управління США Едварда Сноудена.

Сама Габбард стверджує, що не є «маріонеткою путіна» та віддана Сполученим Штатам.