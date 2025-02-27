Дипломаты США и рф встретились в Стамбуле

https://racurs.ua/n204382-diplomaty-ssha-i-rf-vstretilis-v-stambule.html

Ракурс

У Стамбулі зустрілися представники росії та США для обговорення проблем роботи посольств двох країн, передають російські ЗМІ.

Переговори закриті для медіа.

Очільник МЗС рф воєнний злочинець Сергій Лавров напередодні зазначив, що за підсумками цієї зустрічі буде зрозуміло, наскільки сторони можуть «рухатися швидко й ефективно». Зі його слів випливає, що тема війни рф в Україні на цій зустрічі не обговорюватиметься.

18 лютого в Ер-Ріяді Росія і США домовилися відновити попередній масштаб дипломатичних представництв. Москва не мала посла у Вашингтоні після того, як попередній представник рф Анатолій Антонов залишив посаду в жовтні минулого року.

Сторони зустрінуться в резиденції генконсула США, повідомляють пропагандистські росЗМІ. Напередодні Лавров додав, що за підсумками цієї зустрічі буде зрозуміло, наскільки країни можуть «рухатися швидко й ефективно» у вирішенні питань.

Тим часом США та росія розглядають співпрацю щодо арктичних торгових шляхів та розвідки ресурсів, пише Bloomberg.

Американські та російські чиновники визначили Арктику як потенційну сферу економічної співпраці, за словами осіб, знайомих із ситуацією.

Це є частиною ширшого потепління відносин, яке президент Дональд Трамп прагне досягти у відносинах із Москвою.

За словами джерел, які побажали залишитися анонімними через закритий характер переговорів, у дискусіях обговорювали розвідування природних ресурсів та торгівельних маршрутів.

Один із співрозмовників зазначив, що США також розглядають співпрацю в галузі розвідування енергетичних ресурсів, як одну зі стратегічних цілей.

Ця тема виникла на тлі активних зусиль Трампа щодо завершення війни в Україні, включно з прямими переговорами з путіним.

Останнім часом обидві сторони дали зрозуміти, що відкриті до ділового партнерства та співпраці, що викликало занепокоєння серед європейських і натівських союзників, які намагалися ізолювати москву після її повномасштабного вторгнення в Україну три роки тому.