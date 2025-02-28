Британские миротворцы в Украине. Фото:

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Миротворчий контингент для забезпечення миру в Україні готові відправити Велика Британія та Ірландія.

Лондон готовий надіслати свої війська і авіацію для забезпечення мирної угоди в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Велика Британія готова надіслати війська і підняти літаки в повітря, щоб підтримати угоду, працюючи разом з нашими союзниками, тому що це єдиний спосіб, щоб мир тривав. Ми повинні зробити все правильно. Ми повинні вибороти мир. Не може бути миру, який винагороджує агресора. Історія має бути на боці миротворця, а не загарбника, — зазначив він.

Також Стармер додав, що британці також готують для України великий пакет військової допомоги.

Свою готовність відправити миротворців до України заявила й Ірландія. Як пише Irish Examiner, прем'єр-міністр цієї країни Міхал Мартін після зустрiчі з президентом України Володимиром Зеленським в аеропорту «Шеннон» підкреслив готовність Дубліна надавати допомогу Києву, в тому числі у вигляді миротворчих сил.

Ірландський прем'єр наголосив, що Зеленський дуже зацікавлений у залученні Європи до мирних переговорів.

Нагадаємо, ЗМІ інформували, що Лондон обговорює варіанти гарантій безпеки для України, уникаючи відправки великого контингенту наземних військ. Зазначалося, що британці можуть створити місію так званої повітряної поліції — аналогічну програмі НАТО, яка з 2004 року забезпечує захист повітряного простору країн Балтії.

Джерело: Irish Examiner