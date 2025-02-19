Британські винищувачі Typhoon. Фото:

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Велика Британія може направити до України винищувачі Typhoon.

Лондон вже обговорює варіанти гарантій безпеки для України, уникаючи відправки великого контингенту наземних військ. Британці можуть створити місію так званої повітряної поліції — аналогічну програмі НАТО, яка з 2004 року забезпечує захист повітряного простору країн Балтії. Про це повідомило видання The Times з посиланням на джерела.

Одне з джерел у британських ВПС заявило, що варіант з патрулюванням неба України виглядає більш реалістичним, ніж встановлення безпольотної зони над українською територією. Бо для підтримки такої зони винищувачі мали б цілодобово чергувати в повітрі.

The Times пише, що для такої місії потрібна буде велика кількість винищувачів Typhoon та системи протиповітряної оборони для їх захисту. Ці системи ППО можуть розмістити у Польщі й будуть перебувати у стані бойової готовності.

Нагадаємо, країни Європи зможуть надати до 25 тис. військових для можливої миротворчої місії в Україні. Такої кількості буде недостатньо для ефективного виконання завдань. Аналітики підрахували, для проведення операції потрібно щонайменше 120 тис. військовослужбовців

Джерело: The Times