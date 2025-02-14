ЗМІ назвали кількість миротворців, яку Європа зможе відправити в Україну

Війська Великої Британії. Фото:

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Європейські країни можуть відправити в Україну набагато менші кількість миротворців, ніж необхідно.

Країни континенту зможуть надати до 25 тис. військових для можливої миротворчої місії в Україні. Такої кількості буде недостатньо для ефективного виконання завдань. Аналітики підрахували, для проведення операції потрібно щонайменше 120 тис. військовослужбовців. Про це повідомило видання Welt.de.

Також зазначається, що керівництво Північноатлантичного альянсу сумнівається у тому, що країни Європи здатні самостійно забезпечити такий контингент.

Крім того, темою для окремого обговорення залишається мандат миротворців. У Європейською Союзі вважають, що така місія буде неефективною, якщо цим бійцям не дадуть дозвіл на застосування важкого озброєння, якщо в цьому буде потреба.

Тим часом у Мюнхені міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що найближчими роками Європа не зможе забезпечити гарантії безпеки для України без Сполучених Штатів Америки.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що, за підрахунком українських військових, для забезпечення миру в Україні потрібно розмістити миротворчий контингент у 100 тис. бійців.

Нагадаємо, нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що поки зарано обговорювати ідею відправлення миротворців до України.

Джерело: Welt. de