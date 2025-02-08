Шольц розповів, чому він проти миротворців ЄС в Україні

https://racurs.ua/ua/n203897-sholc-poyasnyv-chomu-vin-proty-myrotvorciv-ies-v-ukrayini.html

Ракурс

Канцлер ФРН Олаф Шольц вважає, поки зарано обговорювати ідею відправлення миротворців до України. На його думку, це означатиме, що Європа припускає, що Київ не поверне частину окупованих територій.

Я вважаю, що такі дискусії недоречні і передчасні. Адже передбачається, що Україна не отримає частину своєї території назад від росії. Я дуже серйозно кажу, що нічого не повинно вирішуватися через голови українців. Спочатку нам потрібне припинення конфлікту і реальні переговори, а не продиктований мир. Тільки тоді можна буде побачити, як можуть виглядати майбутні гарантії безпеки для України, — сказав канцлер Німеччини.

Шольц додав, що Україна у будь-якому випадку «матиме армію, яку вона не зможе утримувати лише за рахунок власних фінансових ресурсів», а тому потребуватиме допомоги партнерів.

На його думку, спершу треба закінчити конфлікт і провести переговори, але при цьому наголосив, що нічого не повинно вирішуватися без участі українців.

Також він прокоментував ідею Дональда Трампа надавати Україні допомогу тільки в обмін на рідкісноземельні мінерали. Він сказав, що Європа допомагає, не вимагаючи за це плату, і такою «має бути позиція у всіх».

Тим часом за два тижні до виборів до німецького парламенту провідні партії втрачають свої позиції.

Нове щотижневе опитування Інституту вивчення громадської думки Insa для BILD показує падіння рейтингів трьох найсильніших партій.

ХДС/ХСС на чолі з кандидатом у канцлери Фрідріхом Мерцем втрачає один пункт і раптово опускається до 29%.

СДПН на чолі з канцлером (поки що) Олафом Шольцем також втрачає один пункт — 16%.

«Альтернатива для Німеччини» не змогла скористатися слабкістю чорних та червоних. Права партія також втрачає один пункт — 21%.

Якби вибори відбулися завтра, у Бундестазі також виявилися б «Зелені» з 12%, а Союз Сари Вагенкнехт — із 6%. СвДП вибуває з гонки, не переступивши п’ятивідсотковий бар'єр. Натомість «Ліві» роблять ривок і досягають нарешті бажаних 5%.

Глава Insa Герман Бінкерт сказав BILD: