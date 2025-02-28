Ракеты для NASAMS будут производиться в Украине. Фото:

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Ракети для систем ППО NASAMS вироблятимуть в Україні.

Підприємство для вироблення боєприпасів для цих зенітно-ракетних комплексів планує відкрити норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace. Планується створення спільного україно-норвезького заводу, відповідні переговори вже тривають. Про це президент компанії Ейрік Лі заявив в інтерв’ю Euractiv.

Ми зараз створюємо компанію в Україні. Ми ведемо тісні переговори з представниками української промисловості щодо створення спільного підприємства. Першочерговим пріоритетом є збільшення виробництва ракет для нашої системи протиповітряної оборони в Україні на основі українських технологій, — зазначив він.

За словами Лі, в Україні планують запустити масове виробництво ракет, а спільне підприємство повинні створити протягом кількох місяців.

А після закінчення війни Україна може стати частиною ланцюжка поставок ракет для систем протиповітряної оборони NASAMS.

Як відомо, NASAMS — це норвезький пересувний зенітно-ракетний комплекс, який може випустити 72 ракети за 12 секунд. Ця система ППО призначена для збиття літаків, вертольотів та крилатих ракет у радіусі до 40 км.

Нагадаємо, у лютому французька збройова компанія Thales та «Укроборонпром» домовились про створення спільного підприємства, де створюватимуть передові технологічні рішення для підсилення протиповітряної оборони, радарів, засобів радіоелектронної боротьби, тактичного зв’язку й оптико-електронних систем.

Джерело: Euractiv