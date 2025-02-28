Обыски на фармацевтических заводах. Фото: полиция Киева

https://racurs.ua/n204417-policiya-ustroila-obyski-na-farmacevticheskih-zavodah-foto.html

Ракурс

Обшуки на фармацевтичних заводах України влаштували правоохоронці.

Поліція Києва проводить слідчі дії на території чотирьох підприємств, що спеціалізуються на виробництві лікарських засобів. За цим фактом розпочато кримінальне провадження, в рамках якого правоохоронці проводять обшуки у службових приміщеннях зазначених установ. Про це столична поліція 28 лютого повідомила у Facebook.

Більш детальну інформацію правоохоронці пообіцяли повідомити згодом.

Водночас видання «Економічна правда» з посиланням на джерела поінформувало, що столична поліція проводить обшуки на в офісах і виробничих приміщеннях корпорації «Артеріум», АТ «Фармак» та фармацевтичної компанії «Дарниця».

Зазначається, що слідчі запитують інформацію, яку можна було б отримати елементарно надіславши запит.

Обшуки проводяться як на заводах, так і в будинках працівників. Все нагадує «кейс Мазепи», — пише видання.

Зазначається, що дії силовиків виглядають «як спроба тиску на фармацевтичну галузь через прагнення влади знизити ціни на ліки».

Нагадаємо, 12 лютого на засіданні РНБО затвердили заходи, реалізація яких дозволить знизити ціни на ліки для українців. А 14 лютого Кабмін обмежив максимальну торговельну націнку для аптек не більше 35% для безрецептурних препаратів і встановив регресивну шкалу для рецептурних.

Джерело: «Економічна правда»