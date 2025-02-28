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Ракурс
Обшуки на фармацевтичних заводах. Фото: поліція Києва

Поліція влаштувала обшуки на фармацевтичних заводах (ФОТО)

28 лют 2025, 13:25
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Обшуки на фармацевтичних заводах України влаштували правоохоронці.

Поліція Києва проводить слідчі дії на території чотирьох підприємств, що спеціалізуються на виробництві лікарських засобів. За цим фактом розпочато кримінальне провадження, в рамках якого правоохоронці проводять обшуки у службових приміщеннях зазначених установ. Про це столична поліція 28 лютого повідомила у Facebook.

Більш детальну інформацію правоохоронці пообіцяли повідомити згодом.

Водночас видання «Економічна правда» з посиланням на джерела поінформувало, що столична поліція проводить обшуки на в офісах і виробничих приміщеннях корпорації «Артеріум», АТ «Фармак» та фармацевтичної компанії «Дарниця».

Зазначається, що слідчі запитують інформацію, яку можна було б отримати елементарно надіславши запит.

Обшуки проводяться як на заводах, так і в будинках працівників. Все нагадує «кейс Мазепи», — пише видання.

Зазначається, що дії силовиків виглядають «як спроба тиску на фармацевтичну галузь через прагнення влади знизити ціни на ліки».

Обшуки на фармацевтичних заводах. Фото: поліція Києва

Обшуки на фармацевтичних заводах. Фото: поліція Києва

Обшуки на фармацевтичних заводах. Фото: поліція Києва

Обшуки на фармацевтичних заводах. Фото: поліція Києва

Нагадаємо, 12 лютого на засіданні РНБО затвердили заходи, реалізація яких дозволить знизити ціни на ліки для українців. А 14 лютого Кабмін обмежив максимальну торговельну націнку для аптек не більше 35% для безрецептурних препаратів і встановив регресивну шкалу для рецептурних.

Джерело: «Економічна правда»

Джерело: Ракурс


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