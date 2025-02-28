Гражданские, прошедшие плен, получили право на отсрочку от мобилизации

https://racurs.ua/n204421-grajdanskie-proshedshie-plen-poluchili-pravo-na-otsrochku-ot-mobilizacii.html

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Українці, які пройшли полон, отримали право на відстрочку від мобілізації.

Уряд ухвалив постанову, яка надає цивільним особам, що перебували в полоні внаслідок російської агресії, право на відстрочку від мобілізації. Документ унормовує положення Закону України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію» зі змінами від 20 листопада 2024 року, повідомляє Міноборони 28 лютого.

Для отримання відстрочки необхідно надати виписку із Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.