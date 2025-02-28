Ракурсhttps://racurs.ua/
Українці, які пройшли полон, отримали право на відстрочку від мобілізації
Цивільні, які пройшли полон, отримали право на відстрочку від мобілізаціїhttps://racurs.ua/ua/n204421-cyvilni-yaki-proyshly-polon-otrymaly-pravo-na-vidstrochku-vid-mobilizaciyi.htmlРакурс
Українці, які пройшли полон, отримали право на відстрочку від мобілізації.
Уряд ухвалив постанову, яка надає цивільним особам, що перебували в полоні внаслідок російської агресії, право на відстрочку від мобілізації. Документ унормовує положення Закону України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію» зі змінами від 20 листопада 2024 року.
Для отримання відстрочки необхідно надати виписку із Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.