Українці, які пройшли полон, отримали право на відстрочку від мобілізації

https://racurs.ua/ua/n204421-cyvilni-yaki-proyshly-polon-otrymaly-pravo-na-vidstrochku-vid-mobilizaciyi.html

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Українці, які пройшли полон, отримали право на відстрочку від мобілізації.

Уряд ухвалив постанову, яка надає цивільним особам, що перебували в полоні внаслідок російської агресії, право на відстрочку від мобілізації. Документ унормовує положення Закону України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію» зі змінами від 20 листопада 2024 року.

Для отримання відстрочки необхідно надати виписку із Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.