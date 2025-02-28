Ракурсhttps://racurs.ua/
Подписание соглашения между США и Украиной о редких металлах отменено
Подписание соглашения между США и Украиной о редких металлах отмененоhttps://racurs.ua/n204431-podpisanie-soglasheniya-mejdu-ssha-i-ukrainoy-o-redkih-metallah-otmeneno.htmlРакурс
Підписання угоди між США та Україною щодо рідкісних металів скасовано, повідомляє Fox News.
Усе було готово до підписання угоди про копалини, після чого мала бути прес-конференція. Столи були, ручки стояли на столах. Все розвалилось, повідомляє Sky News.
Це виходить за межі найгіршого сценарію для України, написали у The Telegraph.
Трамп вигнав Зеленського, вважають у BILD.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після півгодинного брифінгу в Овальному кабінеті, запланована прес-конференція президентів скасована.
Сьогодні ми дізналися, що президент Зеленський не готовий до миру, — заявив президент США Дональд Трамп.
Від українських офіційних осіб коментарів поки не було.