Подписание соглашения между США и Украиной о редких металлах отменено

https://racurs.ua/n204431-podpisanie-soglasheniya-mejdu-ssha-i-ukrainoy-o-redkih-metallah-otmeneno.html

Ракурс

Підписання угоди між США та Україною щодо рідкісних металів скасовано, повідомляє Fox News.

Усе було готово до підписання угоди про копалини, після чого мала бути прес-конференція. Столи були, ручки стояли на столах. Все розвалилось, повідомляє Sky News.

Це виходить за межі найгіршого сценарію для України, написали у The Telegraph.

Трамп вигнав Зеленського, вважають у BILD.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після півгодинного брифінгу в Овальному кабінеті, запланована прес-конференція президентів скасована.

Сьогодні ми дізналися, що президент Зеленський не готовий до миру, — заявив президент США Дональд Трамп.

Від українських офіційних осіб коментарів поки не було.