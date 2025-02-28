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Ракурс
Підписання угоди між США та Україною щодо рідкісних металів скасовано

Підписання угоди між США та Україною щодо рідкісних металів скасовано

28 лют 2025, 20:48
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Підписання угоди між США та Україною щодо рідкісних металів скасовано, повідомляє Fox News.

Усе було готово до підписання угоди про копалини, після чого мала бути прес-конференція. Столи були, ручки стояли на столах. Все розвалилось, повідомляє Sky News.

Це виходить за межі найгіршого сценарію для України, написали у The Telegraph.

Трамп вигнав Зеленського, вважають у BILD.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім, запланована прес-конференція президентів скасована.

Сьогодні ми дізналися, що президент Зеленський не готовий до миру, — заявив президент США Дональд Трамп.

Джерело: Ракурс


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