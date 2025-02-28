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Підписання угоди між США та Україною щодо рідкісних металів скасовано
Підписання угоди між США та Україною щодо рідкісних металів скасованоhttps://racurs.ua/ua/n204431-pidpysannya-ugody-mij-ssha-ta-ukrayinou-schodo-ridkisnyh-metaliv-skasovano.htmlРакурс
Підписання угоди між США та Україною щодо рідкісних металів скасовано, повідомляє Fox News.
Усе було готово до підписання угоди про копалини, після чого мала бути прес-конференція. Столи були, ручки стояли на столах. Все розвалилось, повідомляє Sky News.
Це виходить за межі найгіршого сценарію для України, написали у The Telegraph.
Трамп вигнав Зеленського, вважають у BILD.
Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім, запланована прес-конференція президентів скасована.
Сьогодні ми дізналися, що президент Зеленський не готовий до миру, — заявив президент США Дональд Трамп.