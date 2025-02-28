Підписання угоди між США та Україною щодо рідкісних металів скасовано

https://racurs.ua/ua/n204431-pidpysannya-ugody-mij-ssha-ta-ukrayinou-schodo-ridkisnyh-metaliv-skasovano.html

Ракурс

Підписання угоди між США та Україною щодо рідкісних металів скасовано, повідомляє Fox News.

Усе було готово до підписання угоди про копалини, після чого мала бути прес-конференція. Столи були, ручки стояли на столах. Все розвалилось, повідомляє Sky News.

Це виходить за межі найгіршого сценарію для України, написали у The Telegraph.

Трамп вигнав Зеленського, вважають у BILD.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім, запланована прес-конференція президентів скасована.