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В Европе защитили Зеленского
В Европе защитили Зеленскогоhttps://racurs.ua/n204432-v-evrope-zaschitili-zelenskogo.htmlРакурс
Європейські лідери підтримали президента Володимира Зеленського та Україну після провалу переговорів з Трампом у Білому домі.
Сам Зеленський у Твіттері написав так:
Дякую, Америко, дякую за підтримку, дякую за цей візит. Дякую президенту США, Конгресу та американському народу. Україна потребує справедливого і тривалого миру, і ми працюємо саме для цього.
Ми за Україну і на боці вільного світу! — написав в Х премʼєр Чехії Петр Фіала.
Латвія поруч з Україною, — висловилася прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня.
Україна не одна. Німеччина разом із нашими європейськими союзниками об'єднана з Україною — і проти російської агресії. Україна може спиратися на непохитну підтримку Німеччини, Європи та інших країн, — йдеться в дописі очільниці німецького МЗС Анналени Бербок.
Ситуація така: є агресор — це росія, є народ, і я думаю, що ми всі мали рацію, підтримавши Україну та протидіючи росії три роки тому, і що ми повинні продовжувати це робити, — президент Франції Емманюель Макрон. — І коли я кажу «ми», я маю на увазі Сполучені Штати Америки, канадців, японців та багатьох інших. І саме так має бути, і потрібно подякувати всім, хто допомагав. Потрібно поважати те, що відбувається, тих, хто бореться за свою незалежність, за своїх дітей і за безпеку Європи. Це прості речі, але вони є правильними.
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна:
Єдиною перешкодою для миру є рішення Путіна продовжувати свою загарбницьку війну. Якщо росія припинить воювати, війни не буде. Якщо Україна перестане воювати, то України не буде.
Ми стоїмо поруч з Україною, яка бореться не лише за свою свободу, а й за всю Європу, це заява прем'єр-міністр Швеції.
Прем'єр Іспанії Педро Санчес після суперечки під час зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського в Білому домі висловився на підтримку України:
Україно, Іспанія з тобою.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск:
Дорогий президенте Зеленський, дорогі українські друзі, ви не самі.
Заступник лідера німецької ХДС Йоганн Вадепул:
Вільна Європа не зрадить Україну.
Правда проста. росія вторглася в Україну. росія — агресор. Україна захищає свою і нашу свободу. Ми стоїмо з Україною, — так відреагувала президентка Молдови Майя Санду.
Трамп і Ванс влаштували ганебне шоу. Мені соромно за таку поведінку. США заслуговують на щось краще. Вільний світ має підтримувати Україну. Я був і залишаюся із президентом Зеленським, — написав колишній Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
«Ми підтримуємо Україну в її чесній боротьбі за справедливий і тривалий мир», — висловився Йонас Гар Стьоре.
«Україно, ти ніколи не будеш іти сама», — зреагував литовський лідер Гітанас Науседа.