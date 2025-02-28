Європейські лідери підтримали Зеленського та Україну після провалу переговорів з Трампом у Білому домі

https://racurs.ua/ua/n204432-u-ievropi-zahystyly-zelenskogo.html

Ракурс

Європейські лідери підтримали президента Володимира Зеленського та Україну після провалу переговорів з Трампом у Білому домі.

Сам Зеленський у Твіттері написав так:

Дякую, Америко, дякую за підтримку, дякую за цей візит. Дякую президенту США, Конгресу та американському народу. Україна потребує справедливого і тривалого миру, і ми працюємо саме для цього.

Україна може спиратися на непохитну підтримку Німеччини, — написала голова МЗС Анналена Бербок.

Ситуація така: є агресор — це росія, є народ, і я думаю, що ми всі мали рацію, підтримавши Україну та протидіючи росії три роки тому, і що ми повинні продовжувати це робити, — президент Франції Емманюель Макрон. — І коли я кажу «ми», я маю на увазі Сполучені Штати Америки, канадців, японців та багатьох інших. І саме так має бути, і потрібно подякувати всім, хто допомагав. Потрібно поважати те, що відбувається, тих, хто бореться за свою незалежність, за своїх дітей і за безпеку Європи. Це прості речі, але вони є правильними.

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна: Єдиною перешкодою для миру є рішення Путіна продовжувати свою загарбницьку війну. Якщо росія припинить воювати, війни не буде. Якщо Україна перестане воювати, то України не буде. Ми стоїмо поруч з Україною, яка бореться не лише за свою свободу, а й за всю Європу, це заява прем'єр-міністр Швеції.

Прем'єр Іспанії Педро Санчес після суперечки під час зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського в Білому домі висловився на підтримку України:

Україно, Іспанія з тобою.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск:

Дорогий президенте Зеленський, дорогі українські друзі, ви не самі.

Заступник лідера німецької ХДС Йоганн Вадепул: Вільна Європа не зрадить Україну. Правда проста. росія вторглася в Україну. росія — агресор. Україна захищає свою і нашу свободу. Ми стоїмо з Україною, — так відреагувала президентка Молдови Майя Санду.