США можуть припинити постачання військової допомоги Україні.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість припинення всіх поточних поставок військової допомоги Україні. Це Білий дім може зробити після заяв президента України Володимира Зеленського в Овальному кабінеті та його нібито небажання йти на компроміс у мирному процесі. Про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на високопоставленого американського посадовця.

Джерело зазначило, що якщо таке рішення буде ухвалене, воно зачепить мільярди доларів військової допомоги: радари, транспортні засоби, боєприпаси, ракети та інше озброєння, яке наразі очікує відправлення до України через механізм президентського розпорядження.

Зазначається, що розгляд такого питання про військову допомогу Києву показує, що відносини між Києвом та Вашингтоном серйозно погіршилися після сварки в Білому домі між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом і віце-президентом США Джей Ді Венсом.

При цьому неназваний топ-посадовець адміністрації Трампа заперечив припущення про те, що конфлікт між главами двох держав був спланований заздалегідь. Наголосив, що американський лідер намагався надати зустрічі більш позитивний тон та відмовився від того, що раніше називав Зеленського «диктатором».

Водночас The New York Times пише, що Трамп може прийняти рішення про припинення навіть непрямої підтримки України, яку надають США, що включає інші види військового фінансування, обмін розвідданими, підготовку українських військових і пілотів, а також розміщення центру управління міжнародною допомогою, на американській військовій базі в Німеччині.

Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до США і уперше зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом. Очікувалося, що Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини.

Проте у ході зустрічі між Зеленським і Трампом й віце-президентом Джей Ді Венсом виникла суперечка щодо російсько-української війни. Американський президент заявив, що Зеленський не готовий до миру, після чого українській делегації довелося покинути Білий дім.

