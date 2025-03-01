https://racurs.ua/n204441-zelenskiy-pobyval-v-ukrainskom-dome-v-vashingtone-foto-video.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський відвідав Український дім у Вашингтоні.

У суботу, 1 березня, глава держави зустрівся з українською громадою. Під час зустрічі наголосив, що для Києва важливо, щоб «Україна звучала й ніхто про неї не забував ні під час війни, ні після». Про це президент повідомив у Facebook.

Людям в Україні важливо знати, що вони не наодинці, що їхні інтереси в кожній країні, у кожному куточку світу представлені, — наголосив президент.

Під час зустрічі президент та діаспора говорили про сприяння Україні з боку США та небайдужість американського народу впродовж усіх трьох років повномасштабного російського вторгнення, єдність із європейськими партнерами, роль української громади в підтриманні нашої держави та зусилля для повернення українських дітей, яких незаконно депортувала рф.

Також на зустрічі був присутній колишній командир групи аеророзвідників 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Андрій Смоленський, який після важких поранень лікується в США. Президент назвав його героєм і наголосив, що такі героїчні люди надихають.

Зеленський подякував громаді за підтримку «в цей непростий час, за всі зусилля заради України та українців». Висловив він подяку і за допомогу — не лише дипломатичну та фінансову, а й політичну та молитовну.

Нагадаємо, 28 лютого під час зустрічі президента Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом в Білому домі виникла суперечка щодо російсько-української війни. Дійшло до того, що лідери двох країн розмовляли на підвищених тонах. Трамп вирішив, що Зеленський не готовий до миру, після чого українській делегації довелося покинути Білий дім.

Після скандальної зустрічі Зеленський заявив, що Україна все ще готова підписати угоду зі Сполученими Штатами про корисні копалини і це стане першим кроком до безпеки. Однак наголосив, що без гарантій безпеки цього буде недостатньо.

Президент також відзначив, що ніхто більше не хоче закінчення війни, ніж ми, українці.