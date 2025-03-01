Удар баллистикой по Одессе — пострадали двое сотрудников порта

Росіяни атакували 1 березня Одесу балістичною ракетою. Відомо про двох поранених.

Ворог завдав удару по припортовій інфраструктурі Одеси. Пошкоджено цивільне судно під прапором Панами, яке належить європейській компанії.

Поранення отримали двоє співробітників порту. На місці працюють рятувальники та медики, надаючи необхідну допомогу.

Повітряну тривогу в місті оголошували приблизно о 17.00. Згодом моніторингові пабліки попедреджали про наближення балістичної ракети. У місті чули вибух.