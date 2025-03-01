Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Британия будет поддерживать Украину столько, сколько это понадобится - Стармер Зеленскому в Лондоне

Британия будет поддерживать Украину столько, сколько это понадобится — Стармер Зеленскому в Лондоне

1 мар 2025, 19:56
999

Україна має повну підтримку у всьому Сполученому Королівстві, сказав прем'єр Великої Британії Кір Стармер.

Він наголосив, що «ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки це може знадобитися».

Стармер та Володимир Зеленський зустрілися 1 березня у резиденції британського прем'єра в Лондоні.

Президент України висловив вдячність і сказав, що «ми розраховуємо на вашу підтримку».

У неділю, 2 березня, президент України візьме участь у саміті європейських лідерів щодо підтримки України. Крім того, запланована низка двосторонніх зустрічей, зокрема з королем Чарльзом ІІІ.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров