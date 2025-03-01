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Британія підтримуватиме Україну стільки, скільки це знадобиться - Стармер Зеленському у Лондоні
Британія підтримуватиме Україну стільки, скільки це знадобиться — Стармер Зеленському у Лондоні (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n204453-brytaniya-pidtrymuvatyme-ukrayinu-stilky-skilky-ce-znadobytsya-starmer-zelenskomu-u-londoni.htmlРакурс
Україна має повну підтримку у всьому Сполученому Королівстві, сказав прем'єр Великої Британії Кір Стармер.
Він наголосив, що «ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки це може знадобитися».
Стармер та Володимир Зеленський зустрілися 1 березня у резиденції британського прем'єра в Лондоні.
Президент України висловив вдячність і сказав, що «ми розраховуємо на вашу підтримку».
У неділю, 2 березня, президент України візьме участь у саміті європейських лідерів щодо підтримки України. Крім того, запланована низка двосторонніх зустрічей, зокрема з королем Чарльзом ІІІ.