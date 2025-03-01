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Ракурс
Британія підтримуватиме Україну стільки, скільки це знадобиться - Стармер Зеленському у Лондоні

Британія підтримуватиме Україну стільки, скільки це знадобиться — Стармер Зеленському у Лондоні (ФОТО, ВІДЕО)

1 бер 2025, 19:56
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Україна має повну підтримку у всьому Сполученому Королівстві, сказав прем'єр Великої Британії Кір Стармер.

Він наголосив, що «ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки це може знадобитися».

Стармер та Володимир Зеленський зустрілися 1 березня у резиденції британського прем'єра в Лондоні.

Президент України висловив вдячність і сказав, що «ми розраховуємо на вашу підтримку».

У неділю, 2 березня, президент України візьме участь у саміті європейських лідерів щодо підтримки України. Крім того, запланована низка двосторонніх зустрічей, зокрема з королем Чарльзом ІІІ.

Джерело: Ракурс


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