На Волыни ТЦК схватило мужчину. Скриншот с видео

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Ракурс

На Волині працівники ТЦК мобілізували громадянина посеред вулиці.

У мережі з’явилося відео, як співробітники Територіального центру схопили та запхали в мікроавтобус чоловіка, який вигулював собаку. При цьому тварину кинули посеред вулиці та поїхали. Цей інцидент викликав обурення в соціальних мережах.

Однак Волинський обласний ТЦК та СП заперечує цю інформацію. Там наголосили, чоловік, якого зафіксували на відео, є порушником військового обліку, який «намагався всіляко уникнути служби».

Зазначається, що громадянин відмовився самостійно прибути до територіального центру, тому військовослужбовці «запросили його» до службового авто.

Військкоми запевняють, що тварину передали рідним військовозобов’язаного, а самого громадянина, «враховуючи його любов до тварин, направили для проходження служби в кінологічний підрозділ».

Нагадаємо, у Шостці Сумської області стався напад на працівника ТЦК — під час перевірки документі цивільний почав чинити спротив військкомам і розпилив сльозогінний газ з балончика на одного з ТЦКшників і начебто вдарив його. Під час його затримання громадянина ушкоджень також зазнав і один із поліцейських.