Карта боевых действий: Deep State

https://racurs.ua/n204488-okkupanty-prodvinulis-na-vostoke-ukrainy-i-v-kurskoy-oblasti-deepstate.html

Ракурс

Російські війська мають успіхи з просування на низці ділянок фронту.

Окупанти просунулися у Піщаному на Донеччині, біля Погребівки Курської області, Надії та Загризового в Харківській області. Про це аналітичний проект DeepState 3 березня повідомив у Telegram.

Водночас у Генштабі ЗСУ поінформували, що минулої доби на фронті відбулося 109 боєзіткнень. Найактивніші росіяни саме на Курщині — там відбулося 30 боїв. Також ворог завдаа 19 авіаударів і здійсниа 444 артилерійські обстріли.

В Україні найінтенсивніші бої зафіксовані на Покровському напрямку, де захисники припинили 18 штурмів. На Лиманському напрямку було зупинено 15 атак, а на Торецькому напрямку росіяни 14 разів намагалися прорвати українську оборону.

П’ять ворожих штурмів було відбито на Новопавлівському напрямку, чотири — на Краматорському, три — на Придніпровському, два — на Оріхівському та один — на Харківському.

Нагадаємо, днями в Deep State заявили, що ситуація в Курській області погіршилася. Аналітики стверджували, що найбільшою проблемою в районі Курщини є вогневий контроль противника над всією логістикою Сил оборони.