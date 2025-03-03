Венгрия заблокировала проект Евросоюза. Фото:

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Угорщина заблокувала проект документу ЄС, який передбачав гарантії безпеки та допомогу для України.

У п’ятницю, 28 березня, на зустрічі послів Європейського Союзу, представники Будапешту заблокували проект тексту, що стосується України, який містив формулювання про гарантії безпеки. Також там йшлося про новий пакет військової допомоги. Про це повідомило видання Politico.

Зазначається, що це рішення стало частиною ширшої розбіжності серед країн ЄС щодо підходу до підтримки України в умовах війни.

Тим часом прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна відмовиться від подальшої фінансової або військової допомоги Україні. Фіцо також відкинув так званий «мир через силу», бо вважає це нереалістичною політикою.

Нагадаємо, у лютому прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан порівняв допомогу Україні з «пограбуванням Європи». Він заявив, що «брюссельські бюрократи знищили Європу» і те, що «наші гроші відправляють в Україну, на безнадійну війну».

Джерело: Politico