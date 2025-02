Орбан на з'їзді ультраправих порівняв допомогу Україні з "пограбуванням Європи"

Брюссельські бюрократи знищили Європу. Через це наші гроші відправляють в Україну, на безнадійну війну, — прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті ультраправих сил ЄС у Мадриді.

Орбан порівняв допомогу Україні з «пограбуванням Європи».

Угорський прем'єр також розкритикував міграційну політику ЄС.

Через Брюссель європейська економіка повільно тоне. Через Брюссель Європу заполонили мігранти. Брюссель відкрив кордони для навали мігрантів. Джордж Сорос оголосив: щороку в Європу треба впускати мільйон мігрантів. І ось: за останні дев’ять років до Європи прибуло дев’ять мільйонів мігрантів.

Навала мігрантів у Європі, заміщення населення — це вже не конспірологічна теорія, а сама практика.

Ці заяви Орбан зробив на саміті Make Europe Great Again (Зробимо Європу знову великою), який організувала створена Орбаном у Європарламенті група «Патріоти за Європу».

Гасло саміту відсилає до передвиборчої обіцянки президента США Дональда Трампа зробити Америку «знову великою».

У заході взяли участь віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні, лідери французького «Національного об'єднання» Марін Ле Пен та нідерландської «Партії свободи» Герт Вілдерс.

