Удар «Искандера» по полигону ВСУ: Сырский инициировал кадровые изменения

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відреагував на обстріл полігону поблизу Самара у Дніпропетровській області.

Внаслідок удару балістичної ракети «Іскандер-М» у касетному спорядженні, є загиблі і поранені.

На час проведення розслідування трагедії на полігоні на Дніпропетровщині від виконання службових обов’язків усунули начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини

Сирський поставив завдання командувачам видів та окремих родів військ (сил) ЗС України організувати перевірку щодо виконання вимог розпоряджень ГК та ГШ ЗС України про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях.

Також визначив їм уточнити стан виконання поставлених раніше завдань щодо проведення навчальних занять поза межами навчальних пунктів, за можливості у заглиблених, захищених у інженерному відношенні спорудах, що забезпечують надійний захист особового складу, а також — як проведені інженерні роботи щодо їх обладнання.

Росіяни 1 березня завдали ракетного удару по 157-й бригаді, яка базувалася на полігоні біля Самара (Дніпропетровська область).

Офіційні дані поки не озвучувалися. Держбюро розслідувань розпочало розслідування. На місце обстрілу виїхала спеціальна об'єднана група правоохоронців.

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий раніше визнав ворожий удар по полігону. Він не назвав місце удару, але висловив співчуття родинам загиблих і побратимам. Український командир запевнив, що особисто стежить за кожним кроком, щоб з’ясувати обставини.

Чекав на перші дані, щоб не бути голослівним, і тепер маю попередити: кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, — усі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами, — сказав він.

Драпатий призначив перевірку за участі військової контррозвідки і запевнив, що вимагатиме найсуворішого покарання.

Тих, хто роками війни продовжує халатно та формально виконувати свої обов’язки, тих, хто «затягує" військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, тих, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих, — усі вони ганьблять Збройні сил України, — сказав він.

Сухопутні війська повідомили в Facebook, що ракетна атака відбулася 1 березня. Є і загиблі, і поранені.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці). Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на з’ясування всіх деталей події.