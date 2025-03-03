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У Стармера и Макрона есть несколько вариантов перемирия, - Reuters
У Стармера и Макрона есть несколько вариантов перемирия, — Reutershttps://racurs.ua/n204499-u-starmera-i-makrona-est-neskolko-variantov-peremiriya-reuters.htmlРакурс
Європейські країни на чолі з Великою Британією та Францією розглядають кілька варіантів мирної угоди для завершення війни в Україні, після того, як минулого тижня в Овальному кабінеті сталася суперечка між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.
Про це пише 3 березня Reuters.
Очевидно, що на столі є кілька варіантів. Я просто не хочу вдаватися до коментарів щодо цих варіантів, — заявив речник прем'єр-міністра Кіра Стармера.
Раніше президент Франції Емманюель Макрон запропонував місячне перемир’я «на морі, у повітрі та щодо атак на інфраструктуру». У Парижі вважають, що це дозволило б перевірити, чи путін дійсно готовий сумлінно виконувати зобов’язання за потенційною майбутньою мирною угодою.
2 березня Стармер приймав саміт європейських лідерів у Лондоні й заявив, що європейські лідери домовилися розробити мирний план щодо України й представити його Сполученим Штатам. Крім того, Стармер заявив про погодження чотирьох кроків для допомоги Україні.
Україну не можна змушувати погоджуватися на слабку угоду, подібну до Мінських угод, підписаних 2015 року, сказав після зустрічі Стармер, якого цитує The Times.
Інші його заяви:
Те, що сталося на його зустрічі із Зеленським — це те, що ніхто не хоче бачити.
Європа продовжить озброювати Україну «після встановлення миру».
США життєво важливі для встановлення міцного миру в Україні.
Питання використання заморожених активів рф «дуже складне», Лондон продовжить працювати над пшуками легального механізму.
Стармер підкреслив, що готовий задіяти «наземні сили та авіацію» для забезпечення миру, вказуючи на невдачі попередніх мирних договорів.
Він зазначив, що для українців військовий конфлікт почався не три роки тому, а військове протистояння з 2022 року стало лише «останньою і найжорстокішою ескалацією» конфлікту.
Рішення путіна почати «вторгнення у 2022 році» ясно продемонструвало, «чого варте його слово».