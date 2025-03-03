У Стармера та Макрона є кілька варіантів перемир'я, - Reuters

https://racurs.ua/ua/n204499-u-starmera-ta-makrona-ie-kilka-variantiv-peremyr-ya-reuters.html

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Європейські країни на чолі з Великою Британією та Францією розглядають кілька варіантів мирної угоди для завершення війни в Україні, після того, як минулого тижня в Овальному кабінеті сталася суперечка між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

Про це пише 3 березня Reuters.

Очевидно, що на столі є кілька варіантів. Я просто не хочу вдаватися до коментарів щодо цих варіантів, — заявив речник прем'єр-міністра Кіра Стармера.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон запропонував місячне перемир’я «на морі, у повітрі та щодо атак на інфраструктуру». У Парижі вважають, що це дозволило б перевірити, чи путін дійсно готовий сумлінно виконувати зобов’язання за потенційною майбутньою мирною угодою.

2 березня Стармер приймав саміт європейських лідерів у Лондоні й заявив, що європейські лідери домовилися розробити мирний план щодо України й представити його Сполученим Штатам. Крім того, Стармер заявив про погодження чотирьох кроків для допомоги Україні.

Україну не можна змушувати погоджуватися на слабку угоду, подібну до Мінських угод, підписаних 2015 року, сказав після зустрічі Стармер, якого цитує The Times.

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