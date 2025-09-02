Серебрянський ліс. Фото: «Азов»

Армія РФ посилила тиск у районі Серебрянського лісу.

Окупаційні війська зменшили активність у Харківській та Сумській областях, оскільки Сухопутні війська Росії передислокують частину сил в інші райони. Це, найімовірніше, є частиною спроби посилити тиск на пріоритетні напрямки, зокрема на Донеччині. Про це Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки 2 вересня повідомило у соціальній мережі Х.

Зазначається, що за останні два дні Сили оборони України здійснили успішний контрнаступ на захід від Куп’янська, де протягом останнього місяця ворожа армія досягла чималих успіхів у спробах оточити місто.

Британська розвідка поінформувала, що за останні 10 днів загарбники просунулися на півночі Донецької області і ведуть бої за Серебрянський ліс. Також противник зміцнив свої позиції вздовж річки Сіверський Донець.

У звіті йдеться, що російська піхота використовує ліс як часткове укриття від дронів. І росіяни поставили собі на меті захопити селище Ямпіль, бо знаходяться за 12 км від нього. Цей населений пункт може стати потенційною відправною точкою для атак на місто Лиман.

Як відомо, Серебрянський ліс — це унікальний природний масив на Луганщині, розташований біля міста Кремінна, частина якого є ботанічним заказником місцевого значення «Серебрянський».

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни інформував, що армія РФ завдяки дронам почала просуватися в лісах Донецької області.

Так, завдяки оптоволоконним безпілотникам окупанти змогли перекрити українські лінії постачання в лісистій місцевості. Зокрема, у Серебрянському лісі в напрямку Лимана і Сіверська.