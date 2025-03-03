В администрации Трампа ждут извинений от Зеленского

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Ракурс

В адміністрації президента США Дональда Трампа чекають вибачень від Володимира Зеленського за суперечку, яка відбулася в Овальному кабінеті.

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц сказав, що перепалка між Трампом і Зеленським показала, що український президент не готовий «говорити про мир».

Але ось у чому проблема: час не на його боці, час не на боці просто вічного продовження цього конфлікту, терпіння американського народу не безмежне, їхні гаманці не безмежні, і наші запаси боєприпасів не безмежні, — заявив Волц для Fox News.

У Білому домі хочуть почути від Зеленського, що він «шкодує про те, що сталося, що він готовий підписати угоду про мінерали і готовий брати участь у мирних переговорах».

Трамп також продовжив атакувати Зеленського у своїй соцмережі.

Зеленський напередодні в інтерв’ю британським ЗМІ заявив, що врегулювання війни перебуває тільки на початковому етапі, і що до мирної угоди з росією ще «дуже-дуже далеко».

Це найгірша заява, яку тільки міг зробити Зеленський, і Америка більше не буде з цим миритися! — написав президент США у своїй соцмережі Truth Social.

Він продовжив звинуваченням на адресу президента України, нібто той не хоче миру.