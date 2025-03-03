Стармер назвал четыре пункта плана помощи Украине, согласованные европейцами в Лондоне

https://racurs.ua/n204503-starmer-nazval-chetyre-punkta-plana-pomoschi-ukraine-soglasovannye-evropeycami-v-londone.html

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Стармер назвав чотири пункти плану допомоги Україні, про який домовилися європейські лідери на саміті у Лондоні 2 березня.

Ми збільшили нашу підтримку до рекордного рівня, а в суботу ми також погодили новий кредит для України у розмірі 2,2 млрд фунтів стерлінгів, який буде забезпечений не коштами британських платників податків, а прибутками від заморожених російських активів, — заявив премʼєр.

Другий пункт плану передбачає, що будь-який тривалий мир повинен гарантувати суверенітет і безпеку України, і що українська сторона «повинна бути за столом переговорів про її майбутнє".

Третій пункт — в разі укладення мирної угоди європейські лідери продовжать зміцнювати обороноздатність України та її армію.

По-четверте, ми домовилися про створення коаліції охочих, готових захищати угоду в Україні і гарантувати мир, — додав він.

Стармер також вважає, що США не скасують підтримку України, попри повідомлення, що Трамп розглядає таку можливість.