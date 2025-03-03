Фицо на тропе войны с ЕС: премьер Словакии грозится заблокировать помощь Украине

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Ракурс

Прем'єр Словаччини погрожує заблокувати допомогу Україні на саміті ЄС.

Dennik N пише, що Роберт Фіцо напередодні саміту ЄС 6 березня заявив, що накладе вето на будь-яке рішення про підтримку України, якщо це, на його думку, лише затягуватиме війну.

Він наполягає, що військова допомога має надаватися лише на двосторонньому рівні — напряму між окремими державами.

Окрім того, Фіцо вимагає, щоб ЄС зобов’язав Україну відновити транзит російського газу. За його словами, якщо європейські політики проігнорують цю вимогу, він готовий заблокувати як фінансову, так і військову підтримку Києва.

Раніше Фіцо заявив, що Словаччина не підтримуватиме Україну ні фінансово, ні військово, щоб дозволити їй продовжувати війну. Словаччина пропонує необхідність негайного припинення вогню:

Україна ніколи не буде достатньо сильною, щоб вести переговори з позиції військової сили.

REGARDING YESTERDAY’S TRUMP — ZELENSKY MEETING pic.twitter.com/T9C4aHdXDh — Robert Fico �� (@RobertFicoSVK) March 1, 2025

Цього тижня в Брюсселі відбудеться ще один саміт європейських лідерів, присвячений пошуку мирного врегулювання російської війни і підтримки України.

Раніше угорський ліедр Віктор Орбан закликав ЄС до прямих переговорів з росією про припинення вогню, повторюючи риторику Трампа.