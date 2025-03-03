Цены на нефть начали снижаться после решения ОПЕК+ продолжить добровольное увеличение добычи

https://racurs.ua/n204505-ceny-na-neft-nachali-snijatsya-posle-resheniya-opek-prodoljit-dobrovolnoe-uvelichenie-dobychi.html

Ракурс

Ціни на нафти почали зменшуватися після рішення ОПЕК+ продовжити поступове скасування добровільного скорочення видобутку, починаючи з квітня 2025 року.

Це рішення передбачає повільне збільшення видобутку нафти приблизно на 138 000 барелів на день (барелів на добу) щомісяця з квітня 2025 року по вересень 2026 року в рамках ширшої стратегії з повторного виведення на ринок 2,2 мільйона барелів на добу.

Рішення відображає балансування: ОПЕК+ прагне стабілізувати ринки нафти в умовах слабкого попиту (особливо з боку Китаю) та зростання пропозиції поза ОПЕК (наприклад, із США, Канади та Бразилії), уникаючи при цьому надлишку пропозиції, який може ще більше знизити ціни.