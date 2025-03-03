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Ціни на нафту почали зменшуватися після рішення ОПЕК+ продовжити добровільне збільшення видобутку

Ціни на нафту почали зменшуватися після рішення ОПЕК+ продовжити добровільне збільшення видобутку

3 бер 2025, 21:26
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Ціни на нафти почали зменшуватися після рішення ОПЕК+ продовжити поступове скасування добровільного скорочення видобутку, починаючи з квітня 2025 року.

Це рішення передбачає повільне збільшення видобутку нафти приблизно на 138 000 барелів на день (барелів на добу) щомісяця з квітня 2025 року по вересень 2026 року в рамках ширшої стратегії з повторного виведення на ринок 2,2 мільйона барелів на добу.

Рішення відображає балансування: ОПЕК+ прагне стабілізувати ринки нафти в умовах слабкого попиту (особливо з боку Китаю) та зростання пропозиції поза ОПЕК (наприклад, із США, Канади та Бразилії), уникаючи при цьому надлишку пропозиції, який може ще більше знизити ціни.

І це добра новина для нас, бо ціна на російську нафту URALS також впала відповідно., — пише у своєму ТГ-каналі Сергій Макогон, колишній директор української ГТС.

Джерело: Ракурс


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