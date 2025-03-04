Трамп и Зеленский в Белом доме. Фото: ОП

https://racurs.ua/n204509-tramp-prikazal-priostanovit-vsu-voennuu-pomosch-ukraine-bloomberg.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні.

Таке рішення лідером Америки було ухвалене після скандальної зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленський у Білому домі. Вашингтон призупиняє і переглядає допомогу Україні, «щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню проблеми». Про це пишуть Bloomberg, Fox News та Reuters.

За інформацією медіа, пауза триватиме до тих пір, поки Трамп не вирішить, що лідери країни демонструють добросовісну відданість миру.

Це не остаточне припинення допомоги, це пауза, — заявив один із чиновників Білого дому.

Зазначається, що наказ Трампа стосується всієї військової американської техніки, яка наразі не знаходиться в Україні, включаючи зброю, що перебуває транзитом на літаках і кораблях або очікує в транзитних зонах у Польщі.

Неназваний чиновник Пентагону розповів, що США призупиняють всю поточну військову допомогу Києву, допоки Трамп не визначить, що президент України Володимир Зеленський «продемонстрував добросовісну відданість миру».

CNN тим часом пише, що наслідки зупинки військової допомоги для ЗСУ будуть серйозними, але відчуються за кілька днів чи навіть тижнів.

Офіційно про призупинку військової допомоги Білий дім не повідомляв.

Нагадаємо, The Washington Post інформувало, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість припинення всіх поточних поставок військової допомоги Україні. Це Білий дім може зробити після заяв президента України Володимира Зеленського в Овальному кабінеті та його нібито небажання йти на компроміс у мирному процесі.

Джерела: Bloomberg, Fox News, Reuters, CNN