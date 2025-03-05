Эмманюэль Макрон, скриншот видео

https://racurs.ua/n204561-rossiya-planiruet-uvelichit-armiu-do-3-mln-chelovek-i-neizvestno-ostanovitsya-li-na-ukraine.html

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росія збільшує армію і стала загрозою для для Європи на роки вперед.

Про це сьогодні, 5 березня, у зверненні до нації заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Макро наголосив, що росія продовжує переозброюватися і до 2030 року «планує ще більше збільшити свою армію, щоб мати на 300 000 більше солдатів, на 3 000 більше танків, на 300 більше винищувачів».

На цьому тлі, хто може повірити, що сьогоднішня росія зупиниться на Україні?.. росія стала загрозою для Франції і для Європи вже зараз і на довгі роки вперед, — зазначив він.

Макрон також допустив, що мирне врегулювання вимагатиме розгортання європейських сил в Україні. Він зазначив, що європейські підрозділи «не підуть воювати на лінію фронту сьогодні, але будуть там, коли мир буде підписаний, щоб гарантувати його повне дотримання».

Також Макрон повідомив, що наступного тижня в Парижі зберуться керівники генштабів країн, готових гарантувати майбутній мир в Україні.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»