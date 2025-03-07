Террористы россии массированно ударили по энергетической и газовой инфраструктуре

https://racurs.ua/n204586-terroristy-rossii-massirovanno-udarili-po-energeticheskoy-i-gazovoy-infrastrukture.html

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Під масованою атакою терористів з росії знову опинилась енергетична і газова інфраструктура.

Там, де можливо, рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання, — міністр енергетики України Герман Галущенко.

Паблік Monitor пише, що у ныч на 7 березня ворог застосував:

крилаті ракети Х-101, запущені бортами Ту-95МС з Каспійського моря;

крилаті ракети 3М14 комплексу «Калібр», запущені флотом з рейду Анапи;

балістичні ракети 9М723 комплексу «Іскандер-М»;

авіаційні крилаті керовані ракети Х-59;

БпЛА типів «Шахед-Герань», «Гербера».

Атака була спрямована на енергетичний комплекс. Під ударом перебували окремі райони Тернопільської, Івано-Франківської, Одеської та Полтавської областей. Деталі по наслідках від місцевих адміністрацій, — зазначаэє моніторинговий канал.

Ракетна атака тривала у два етапи:

Перший етап: 3 години 54 хвилини — з 00.39 по 4.33.

Другий етап: 1 година 3 хвилини — з 5.30 по 06.33.

Атака БпЛА досі триває з 21:00

Місцева влада повідомила, що у Тернопільській області є влучання критичний промисловий об'єкт, можуть бути обмеження з подачею газу.

У Харкові ворог атакував обʼєкт цивільної інфраструктури, там спалахнула пожежа. Відомо про п’ятьох постраждалих. Також пошкоджений багатоквартирний будинок, звідти евакуюють людей.

Через масовану російську ракетну атаку по Україні Польща із союзниками активізувала військову авіацію. Про це повідомило командування збройних сил Польщі. Там зазначили, що армія підняла на чергування чергові пари винищувачів, а наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки привели у стан найвищої готовності.

Лунали вибухи й в Івано-Франківську та області.