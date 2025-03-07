В Николаеве задержали агентурную группу, корректировавшую воздушные атаки рашистов по городу

https://racurs.ua/n204598-v-nikolaeve-zaderjali-agenturnuu-gruppu-korrektirovavshuu-vozdushnye-ataki-rashistov-po-gorodu.html

Ракурс

У Миколаєві затримали агентурну групу спецслужб рф, яка коригувала повітряні атаки рашистів по місту.

Пріоритетними цілями ворога були запасні командні пункти та логістичні склади Сил оборони, які залучені до бойових дій на південному фронті.

Щоб зібрати координати для вогневого ураження, 4 агенти порізно обходили вулиці та прилеглі райони міста, фотографуючи ймовірні локації ЗСУ. Також вони відстежували місця зупинок і техобслуговування військової техніки української війська та Нацгвардії, яка прямувала на передову.

Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога.

Злочинці під вартою. Їм загрожує від 12 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили 7 березня в СБУ.