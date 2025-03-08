Ситуация в Курской области. Карта: DeepState

https://racurs.ua/n204626-pochti-100-rossiyan-proshli-po-gazoprovodu-k-poziciyam-vsu-vblizi-sudji-smi.html

Ракурс

Російські військові дісталися до позицій Сил оборони України в районі Суджі Курської області рф.

У суботу вранці, 8 березня, близько 100 військовослужбовців країни-агресора пройшли газопроводом до українських позицій в районі Суджі. Однак такий маневр не став несподіванкою для українських військових, бо вони знали про цю акцію. Про це повідомили журналіст Юрій Бутусов та «Українська правда» з посиланням на поінформоване джерело.

Противник використав газопровід, вийшов в районі N, приблизно до 100 людей. Це не було несподіванкою, оскільки було відомо про цю акцію. Але акцент декілька днів тому був зміщений у сторону Курилівки, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог кілька днів готувався до цієї операції — зачищав авіабомбами зону, з якої мали вийти загарбники.

Тим часом офіцер ЗСУ Мирослав Гай у Facebookповідомив, що українські десантники знищили до 80% окупантів, які намагалися прорватися через газопровід на Курщині.

Вирішальний момент — і вихід із труби був завалений, унеможлививши евакуацію ворожої групи. Далі — знищення, — написав він.

ЗМІ припускають, що мова йде про підземні труби газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород», якими до 1 січня 2025 року Москва постачала газ у Європу через українську територію. Діаметр однієї труби складає 1,4 м.

Нагадаємо, напередодні аналітики DeepState та українські військові заявили, що російські війська майже відрізали частину українського плацдарму на Курщині біля кордону. Тепер практично всі дороги на Суджу або перерізані, або перебувають під вогневим контролем.

Крім того, ворог знову кидає у бій північнокорейських військових.

Джерело: «Українська правда»