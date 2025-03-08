Снова возросло количество раненых в Доброполье и Константиновке

Последствия обстрелов рф. Фото: ОВА

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Ракурс

У Донецькій області зросла кількість постраждалих внаслідок російських обстрілів.

Станом на 16.00 у Добропіллі відомо про 11 загиблих і 47 поранених. Серед постраждалих — семеро дітей. Трьох поранених у важкому стані були евакуйовані до Дніпра. Ще сімох поранених госпіталізували у Добропіллі. Про це керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив у Telegram.

Ворожі атаки призвели до руйнування та пошкодження щонайменше восьми п’ятиповерхових будинків, торгового центру, торгових павільйонів, а також близько 30 автомобілів. Деякі будинки вигоріли майже повністю.

Наразі встановлюються остаточні збитки, а рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу.

Також до семи осіб зросла кількість постраждалих у Костянтинівці. Як поінформував у Facebook керівник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов, ворог скинув на місто п’ять авіаційних бомб та обстріляв з РСЗВ «Смерч». Постраждали місцеві жителі від 29 до 48 років.

Російський обстріл пошкодив сім багатоповерхівок, чотири приватні будинки, чотири адміністративні будівлі, аптеку, крамницю, шість ліній електропередач та два газогони.

Нагадаємо, напередодні армія рф атакувала Добропілля з різноманітного озброєння. Ворог бив ракетами «Іскандер-М», обстрілював з реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С» та атакував безпілотниками «Герань-2». Правоохоронці розслідують воєнний злочин.