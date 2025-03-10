Силы ПВО сбили 130 из 176 российских БпЛА

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Масовану атаку безпілотників відбили українські захисники минулої ночі.

У ніч на 10 березня противник запустив 176 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів з Шаталово, Міллерово, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська в росії та з мису Чауда в окупованому Криму. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Вдалося збити 130-ти повітряних цілей у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Ще 42 БпЛА були локаційно втрачені.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Полтавщина та Київщина.

Зокрема, у Полтавській області внаслідок нальоту дронів були пошкоджені три житлові будинки, господарча споруда, легковий автомобіль та сільськогосподарська техніка. Також була пошкоджена побутова лінія електропередач. В обласній військовій адміністрації заявили, що минулося без постраждалих.

Київська ОВА поінформувала, що наслідки нічної атаки фіксуються у трьох районах. Дахи житлових будинків були пошкоджені в Обухівському та Бучанському районах. А у Фастівському районі горіла трава.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram, що в селі Покровську Ізюмського району внаслідок влучання двох «Шахедів» була пошкоджена будівля забійного цеху птахокомплексу й холодильні установки.

А в Верхньозорянське два «Шахеди» поцілили по агропідприємству, внаслідок чого виникла пожежа. Пошкоджено ангар, шість тракторів та вантажівку. Також горіли конструктивні елементи ангару.

Нагадаємо, 8 березня російські окупанти завдали дроном удару по селу Гірськ у Сумській області. Внаслідок атаки загинула людина й згоріли два будинки та господарчі будівлі.