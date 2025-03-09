Рашисти атакували дронами село на Чернігівщині — загинула людина

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Російські дрони атакували село Гірськ, фото: Павло Мірошниченко
Рашисти атакували дронами село на Чернігівщині — загинула людинаhttps://racurs.ua/ua/n204658-rashysty-atakuvaly-dronamy-selo-na-chernigivschyni-zagynula-ludyna.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 8 березня, опівдні завдали удару по селу Гірськ Сновської громади. В результаті загинула людина.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Корюківської РВА Павло Мірошниченко.
8 березня опівдні росіяни завдали удару по селу Гірськ Сновської громади. Окупанти вдарили з FPV-дрона та використали запалювальну суміш, яку скинули з БпЛА по цивільних будинках, — зазначив він.
Внаслідок російської атаки:
- згоріли два будинки та господарчі будівлі;
- загинув місцевий житель 1966 року народження.
росія — вбивця, країна-терористка, яка воює з мирними й загрожує всьому світу, — наголосив Мірошниченко.