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Ракурс
Російські дрони атакували село Гірськ, фото: Павло Мірошниченко

Рашисти атакували дронами село на Чернігівщині — загинула людина

9 бер 2025, 19:45
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Російські загарбники вчора, 8 березня, опівдні завдали удару по селу Гірськ Сновської громади. В результаті загинула людина.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Корюківської РВА Павло Мірошниченко.

8 березня опівдні росіяни завдали удару по селу Гірськ Сновської громади. Окупанти вдарили з FPV-дрона та використали запалювальну суміш, яку скинули з БпЛА по цивільних будинках, — зазначив він.

Внаслідок російської атаки:

  • згоріли два будинки та господарчі будівлі;
  • загинув місцевий житель 1966 року народження.

росія — вбивця, країна-терористка, яка воює з мирними й загрожує всьому світу, — наголосив Мірошниченко.

Російські дрони атакували село Гірськ, фото: Павло Мірошниченко

Джерело: Ракурс


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