Рашисты атаковали дронами село на Черниговщине — погиб человек

Российские дроны атаковали село Горск, фото: Павел Мирошниченко

https://racurs.ua/n204658-rashisty-atakovali-dronami-selo-na-chernigovschine-pogib-chelovek.html

Ракурс

Російські загарбники вчора, 8 березня, опівдні завдали удару по селу Гірськ Сновської громади. В результаті загинула людина.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Корюківської РВА Павло Мірошниченко.

8 березня опівдні росіяни завдали удару по селу Гірськ Сновської громади. Окупанти вдарили з FPV-дрона та використали запалювальну суміш, яку скинули з БпЛА по цивільних будинках, — зазначив він.

Внаслідок російської атаки:

згоріли два будинки та господарчі будівлі;

загинув місцевий житель 1966 року народження.