Рашисты атаковали дронами село на Черниговщине — погиб человек

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Российские дроны атаковали село Горск, фото: Павел Мирошниченко
Рашисты атаковали дронами село на Черниговщине — погиб человекhttps://racurs.ua/n204658-rashisty-atakovali-dronami-selo-na-chernigovschine-pogib-chelovek.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 8 березня, опівдні завдали удару по селу Гірськ Сновської громади. В результаті загинула людина.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Корюківської РВА Павло Мірошниченко.
8 березня опівдні росіяни завдали удару по селу Гірськ Сновської громади. Окупанти вдарили з FPV-дрона та використали запалювальну суміш, яку скинули з БпЛА по цивільних будинках, — зазначив він.
Внаслідок російської атаки:
- згоріли два будинки та господарчі будівлі;
- загинув місцевий житель 1966 року народження.
росія — вбивця, країна-терористка, яка воює з мирними й загрожує всьому світу, — наголосив Мірошниченко.