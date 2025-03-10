ВСУ уничтожили колонну российской бронетехники на Покровском направлении

ВСУ уничтожили колонну бронетехники рф. Фото:

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Колону російської броньованої техніки знищили українські військові в Донецькій області.

На Покровському напрямку російські війська здійснили наступальні дії в районах Єлизаветівки, Променю, Новоолександрівки, Надіївки, Преображенки, Андріївки, Даченського, Котлиного та Улакли. В напрямку Котлярівки ворог намагався прорватися 11-ма одиницями техніки. Про це оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» повідомило у Telegram.

Однак українські бійці завчасно виявили ворожу колону та завдали по ній вогневого ураження. Російську атаку було відбито, а противник зазнав втрат у живій силі та техніці.

Тим часом в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на Покровському напрямку українські військові зупинили 35 російських штурмів у районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Даченське, Котлине, Надіївка, Преображенка, Андріївка та Улакли.

Нагадаємо, у лютому в районі Першотравневого 4-та танкова дивізія, так звана «елітна» Кантемирівська, 1-ї танкової армії рф спробувала здійснити прорив колоною танків та БМП за участю багі. Ворожу колону розгромили бійці Третьої штурмової бригади.