Третя штурмова розгромила колону росіян у Харківській області (ВІДЕО)

Третя штурмова розгромила колону росіян у Харківській області

https://racurs.ua/ua/n203891-tretya-shturmova-rozgromyla-kolonu-rosiyan-u-harkivskiy-oblasti-video.html

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Третя штурмова розгромила колону росіян у Харківській області.

В районі н.п. Першотравневе 4 танкова дивізія, так звана «елітна» Кантемирівська, 1 танкової армії рф спробувала здійснити прорив колоною танків та БМП за участю багі.

Потрапивши під удари артилерії, противник втратив перші дві БМП ще на переправі — техніка попросту втопилася. В роботу вступили сили FPV бригади, які завдали ударів на ходу руху ворожої колони. Піхота позапланово десантувалася з машин і її добили скидами та артилерією. Епічний штурм росіян закінчився знищенням БРЕМ, яку пригнали евакуювати «потопельників», — ідеться в повідомленні.

Підсумок бою: у росіян мінус 10 одиниць ворожої бронетехніки, 10 двохсотих, і 30 трьохсотих армії рф.

Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький прокоментував бій:

Дивимося, як перша танкова армія рф впевнено перетворюється на першу кінну. Й очікуємо нові накати на конях і віслюках.

, — йдеться у повідомленні.

В результаті росіяни втратили 10 одиниць техніки, 10 осіб вбитими й 30 — пораненими.