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Третья штурмовая разгромила колонну россиян в Харьковской области
Третья штурмовая разгромила колонну россиян в Харьковской области (ВИДЕО)https://racurs.ua/n203891-tretya-shturmovaya-razgromila-kolonnu-rossiyan-v-harkovskoy-oblasti-video.htmlРакурс
Третя штурмова розгромила колону росіян у Харківській області.
В районі н.п. Першотравневе 4 танкова дивізія, так звана «елітна» Кантемирівська, 1 танкової армії рф спробувала здійснити прорив колоною танків та БМП за участю багі.
Потрапивши під удари артилерії, противник втратив перші дві БМП ще на переправі — техніка попросту втопилася. В роботу вступили сили FPV бригади, які завдали ударів на ходу руху ворожої колони. Піхота позапланово десантувалася з машин і її добили скидами та артилерією. Епічний штурм росіян закінчився знищенням БРЕМ, яку пригнали евакуювати «потопельників», — ідеться в повідомленні.
Підсумок бою: у росіян мінус 10 одиниць ворожої бронетехніки, 10 двохсотих, і 30 трьохсотих армії рф.
Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький прокоментував бій:
Дивимося, як перша танкова армія рф впевнено перетворюється на першу кінну. Й очікуємо нові накати на конях і віслюках.
, — йдеться у повідомленні.
В результаті росіяни втратили 10 одиниць техніки, 10 осіб вбитими й 30 — пораненими.