Как республиканцы реагируют на приостановку американской помощи Украине

https://racurs.ua/n204676-kak-respublikancy-reagiruut-na-priostanovku-amerikanskoy-pomoschi-ukraine.html

Ракурс

Республіканці США по-різному реагують на призупинення американської допомоги Україні.

За словами сенаторів, Дональд Трамп має повноваження призупинити постачання зброї для перегляду ситуації на фронті, стимулювання європейських союзників до збільшення їхніх внесків і створення умов для переговорів між президентом України та воєнним злочинцем владіміром путіним. Однак республіканці визнають, що довготривала пауза може серйозно підірвати обороноздатність України і зіграти на користь росії, пише The Hill.

Законодавці також наполягають на негайному відновленні обміну розвідданими, підкреслюючи важливість надання Україні критично необхідної інформації для ведення бойових дій. Водночас деякі сенатори припускають, що Трамп може використовувати таку ситуацію як засіб тиску на Зеленського, аби пришвидшити підписання угоди про копалини.

Стурбованість викликали й заяви Трампа про можливе скасування тимчасового правового статусу для 240 тисяч українських біженців у США. Один із сенаторів-республіканців анонімно назвав таку ідею «каральною». Після надання біженцям можливостей для роботи та житла позбавлення їх правового статусу виглядає по-особливому жорстким рішенням.

Республіканці переконані, що Україна наразі здатна стримувати російські атаки, але без американської допомоги ситуація може критично погіршитися вже через 4−6 місяців. Проте все ж лідер більшості в Сенаті Джон Тун наголошує, що це лише «пауза», а не остаточне припинення підтримки. Він сподівається, що зрештою буде знайдено компроміс, який забезпечить повагу до суверенітету України.

Сенатор Тодд Янг сказав, що він сподівається, що Трамп і Зеленський зможуть «перегрупуватися» і «обійтися разом і ліквідувати розрив» щодо американсько-української угоди щодо корисних копалин.

Україні вдалося стримати російські сили вздовж лінії фронту, попри те, що вона мала боєприпаси та війська.

Але аналітики попереджають, що війська України можуть почати «розколюватися під тиском росії через чотири-шість місяців», якщо європейські союзники швидко не мобілізуються, щоб компенсувати дефіцит зброї, наданої США.

Член Комітету Верховної Ради України з питань оборони Федір Веніславський підрахував, що постачання його країні зброї вистачить лише на півроку без нової американської допомоги, повідомляє ВВС.