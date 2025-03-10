Генштаб подтвердил атаку на Самарский НПЗ – почему это очень "жирная" цель

https://racurs.ua/n204679-genshtab-podtverdil-ataku-na-samarskiy-npz-pochemu-eto-ochen-jirnaya-cel.html

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Генеральний штаб ЗСУ штаб підтвердив атаку на Самарський нафтопереробний завод (НПЗ).

Новокуйбишевський НПЗ є найпотужнішим нафтопереробним підприємством групи НК «Роснефть», проєктна потужність — понад 8,8 млн тонн нафти на рік. Підприємство є одним з головних виробників пального для реактивних двигунів турбореактивних дозвукових та деяких надзвукових літаків типу Су-27 та Ту-22М3.

Цей НПЗ у ніч на 10 березня атакували дрони Головного управління розвідки МОУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.

«Прильоти» по заводу відбулися близько другої ночі за місцевим часом, їх було чути відразу в кількох районах міста. Очевидці у місцевих пабліках повідомили про серію вибухів на НПЗ та зазначають, що на обʼєкті не встигли до кінця завершити монтаж захисних сіток, які мали б убезпечити завод від дронових атак.

Новокуйбишевський НПЗ також є одним з головних виробників пального для реактивних двигунів марки РТ вищого ґатунку, призначене для турбореактивних дозвукових та деяких надзвукових літаків типу Су-27 та Ту-22М3. Ці літаки, зокрема, застосовуються для ракетних ударів армією рф по Україні.

Раніше дрони прилітали сюди у березні 2024 року.

Також відомо про те, що у Рязанській області РФ уражено нафтопереробний завод окупантів, який виготовляв 840 тисяч тон палива для реактивних двигунів авіаційного керосину марки ТС-1, що використовувався авіацією агресора у процесах ударів по території України.