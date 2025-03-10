В Польше сообщили сумму уплаченных украинцами налогов

https://racurs.ua/n204683-v-polshe-soobschili-summu-uplachennyh-ukraincami-nalogov.html

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Українці поповнили бюджет Польщі на $4 млрд у 2024 році. Допомоги отримали вп’ятеро менше — $728 млн

Зважаючи на розмір податків, сплачених у Польщі мігрантами з України, можна констатувати, що на кожен польський злотий, отриманий громадянами України за програмою «Сім'я 800+", мігранти заплатили до державного бюджету Польщі близько 5,4 злотих, — йдеться у доповіді державного Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).