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Ракурс
В Польше сообщили сумму уплаченных украинцами налогов

В Польше сообщили сумму уплаченных украинцами налогов

10 мар 2025, 19:32
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Українці поповнили бюджет Польщі на $4 млрд у 2024 році. Допомоги отримали вп’ятеро менше — $728 млн

Зважаючи на розмір податків, сплачених у Польщі мігрантами з України, можна констатувати, що на кожен польський злотий, отриманий громадянами України за програмою «Сім'я 800+", мігранти заплатили до державного бюджету Польщі близько 5,4 злотих, — йдеться у доповіді державного Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Станом на 31 січня 2025 року статус тимчасового захисту в ЄС мали майже 4,3 мільйона людей, які втекли з України внаслідок повномасштабної російської агресії. Найбільше власників статусу тимчасового захисту з України наразі перебуває в Німеччині (понад 1,17 млн), Польщі (993 тис.) та Чехії (395 тис.)

Источник: Ракурс


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