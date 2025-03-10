Ракурсhttps://racurs.ua/
В Польше сообщили сумму уплаченных украинцами налогов
В Польше сообщили сумму уплаченных украинцами налоговhttps://racurs.ua/n204683-v-polshe-soobschili-summu-uplachennyh-ukraincami-nalogov.htmlРакурс
Українці поповнили бюджет Польщі на $4 млрд у 2024 році. Допомоги отримали вп’ятеро менше — $728 млн
Зважаючи на розмір податків, сплачених у Польщі мігрантами з України, можна констатувати, що на кожен польський злотий, отриманий громадянами України за програмою «Сім'я 800+", мігранти заплатили до державного бюджету Польщі близько 5,4 злотих, — йдеться у доповіді державного Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).
Станом на 31 січня 2025 року статус тимчасового захисту в ЄС мали майже 4,3 мільйона людей, які втекли з України внаслідок повномасштабної російської агресії. Найбільше власників статусу тимчасового захисту з України наразі перебуває в Німеччині (понад 1,17 млн), Польщі (993 тис.) та Чехії (395 тис.)